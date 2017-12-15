У Києві двоє кавказців жорстоко побили пішохода за прохання не їхати по тротуару (відео)

У Києві двоє чоловіків, які на дорогій іномарці їхали по тротуару, побили пішохода, який зробив їм за це зауваження. Про це повідомляє dtp.kiev.

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Інцидент стався ввечері, 14 грудня, на Воздухофлотському проспекті. Двоє осіб кавказької національності на Mercedes E-class (АА5533РР) їхали по тротуару і сигналили пішоходам. Хлопець попросив чоловіків бути акуратніше.

Однак кавказці, замість того, щоб з'їхати на дорогу, побили пішохода, а після цього кілометр протягли його на капоті.

"Хлопця протягли на капоті і побили. Він дивом вижив. Mercedes E-class 2013+ чорного кольору. Номери АА5533РР", - йдеться в повідомленні.

Після цього зловмисники втекли.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулася масштабна ДТП з евакуатором, постраждали дві людини.