Уряд України та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у середу в Києві підписали меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці у сфері розвитку енергетики в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, документ від уряду України підписав віце-прем`єр-міністр Григорій НЕМИРЯ, від ЄБРР – директор банку в Україні Андре КУУСВЕК.

За словами прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, ЄБРР є найбільшим інвестором в Україні: спільно з банком у країні реалізується 150 проектів на загальну суму інвестицій приблизно 5 млрд. дол.

«Насправді ви сьогодні побудували таку співпрацю з Україною, яка дає змогу фінансувати найважливіші напрями розвитку України, місцевого самоврядування, енергетики – всіх ключових галузей України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова делегації директорів ЄБРР Тері БРАУН, своєю чергою, відзначив успішність співпраці ЄБРР з Україною. Він нагадав, що ЄБРР планує цього року збільшити інвестиції в Україну на 15% – до 1 млрд. євро.

Крім того, Т.БРАУН наголосив, що ЄБРР зацікавлений співпрацювати з Україною у сфері реалізації муніципальних інфраструктурних проектів, пов`язаних з підготовкою до проведення чемпіонату Євро-2012.

За його словами, делегація директорів ЄБРР перебуває в Україні з триденним візитом для того, щоб краще зрозуміти поточну ситуацію в країні, що склалася під впливом світової фінансової кризи.