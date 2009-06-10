Злодій вкрав усе золото з-під ікони "Всецариця"

У Вінниці невідомий 9 червня пограбував Хрестовоздвиженський храм, що розташований поблизу кінотеатру «Мир» по вулиці Келецькій.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив настоятель Хрестовоздвиженського храму, протоієрей Микола ДАВИДОВСЬКИЙ.

За його словами, крадій забрав майже все золото, яке було на копії ікони «Всецариця» у Хрестовоздвиженському храмі. «Ця ікона здійснила для вінничан багато див, і вдячні прихожани дарували їй каблучки та хрестики», - розповів протоієрей.

Наразі збитки підраховуються. За однією з версій правоохоронців, зловмисник кілька днів поспіль відвідував службу Божу, щоб детально спланувати злочин, а в ніч з понеділка на вівторок залишився в храмі, заховавшись всередині, та викрав дари.

За даним фактом проводиться перевірка і встановлюються причетні до злочину.

Протягом цього року крадіжки були скоєні з восьми церков міста, п’ять з них розкриті.

Довідка УНІАН. На іконі середніх розмірів «Всецариця» зображена пречиста Діва Марія в багряному одязі. Правою рукою вона вказує на свого сина як на Спасителя всіх людей. Вона знаходиться у Ватопедському монастирі на Святій горі. Копія чудотворної Афонської ікони була привезена до Вінниці 22 травня 2001 року.