Працівники СБУ встановили державний прапор на горі в Криму

На одній з найкрасивіших гір урочища Ласпі – «Іліяс-Кая» на висоті 600 метрів співробітники Центру спеціальних операцій СБУ закріпили державний прапор площею 54 кв. м.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відомства, таким чином СБУ приєдналась до Всеукраїнської громадської акції «Велич Українського прапору».

Акція «Велич Українського прапору» стартувала у м. Севастополь, пройде всіма містами країни і завершиться 28 червня у Луганську в День Конституції України.

Акція має патріотично-просвітницький характер та ініційована активістами громадських неурядових організацій.