"Тут дуже добре": українська співачка, яка втекла до РФ, розповіла про своє нове життя

У бесіді з журналістами видання Meduza українська співачка Єлизавета Іванців, яка переїхала в Росію і більше відома під сценічним ім'ям Йолка, заявила, що для неї дім стала Москва. У тому числі, коли артистку запитали, де саме знаходиться дім, про який вона говорить, співачка сказала, що йдеться про Москву.

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«Тут мені дуже добре. Ще 15 років тому мене намагалися лякати тим, що в Москві ніхто мене не захоче приймати. Однак за ці 15 років я обросла справжньою родиною. Як мені може бути тут погано?» - здивувалася співачка. Також Іванців розповіла, за що вона так любить Москву.

«Це місто допомогло мені реалізуватися. Саме тут мене назвали співачкою, і тут я, як і раніше, в процесі втілення моєї основної мрії в життя», - підкреслила артистка.

Навіть після анексії Криму та початку військових дій на Донбасі багато представників української естради не тільки не припинили свої гастролі на території держави-агресора, але і отримають там музичні нагороди. Зокрема, зовсім нещодавно нагороди в Росії отримали Світлана Лобода та Ані Лорак.