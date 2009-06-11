Вибух у центрі Києва: 5 поранених
08:58, 11 червня 2009Суспільство
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Інцидент стався біля станції метро
Вибух у центрі Києва. Інцидент стався біля станції метро Лук`янівська. Про це "5 каналу" повідомили у київському управлінні МНС. У кіоску з реалізації тютюнових виробів та квитків вибухнув газовий балон.
Постраждали двоє працівників точки продажу та троє перехожих. У більшості з постраждалих - осколкові рани. Один з продавців - у стані середньої тяжкості.
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