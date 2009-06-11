Гримаси кризи: в Україні залишилося лише 4 мільярдери

Кількість мільярдерів в Україні зменшилася з 23 до 4, при цьому Рінат АХМЕТОВ як і раніше залишається не тільки найбагатшим українцем, а й найбагатшою людиною на території колишнього СРСР, незважаючи на те, що вартість активів, що належать бізнесмену, за рік знизилася на 70%.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив головний редактор журналу «Корреспондент» Віталій СИЧ.

Він зазначив, що підготовлений журналом спільно з інвестиційною компанією Dragon Capital рейтинг ТОП-50 найбагатших українців показав, що статки найбільших промисловців і підприємців у 2009 році стали значно меншими, порівняно з 2006 роком, з якого «Корреспондент» веде історію оцінки активів в Україні. Багато мільйонерів і мільярдери в Україні за кілька місяців цього року відкотилися, як мінімум, на чотири-п`ять років назад.

Як повідомив В.СИЧ, лідером падіння в 2009 році (мінус 19 позицій у рейтингу) виявився Роман ЛУНІН, власник мережі «Велика Кишеня», статки якого за рік скоротилися в 11 разів – до 93 млн. дол. Також слід зазначити, що статки Дмитра ФІРТАША за рік зменшилися з 2,9 млрд. дол. до 255 млн. дол., і як наслідок - мінус 14 позицій у рейтингу. Валерій ХОРОШКОВСЬКИЙ втратив 7 позицій у рейтингу, при цьому його статки зменшилися з 1,6 млрд. дол. до 223 млн. дол.

В.СИЧ підкреслив, що в цілому з 23 мільярдерів у 2008 році у списку найбагатших залишилося тільки четверо. Це, традиційно, донецький бізнесмен Р.АХМЕТОВ (за рік статки зменшилися із 31,1 млрд. дол. до 9,6 млрд. дол.), його дніпропетровський колега Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ (статки зменшилися із 6,6 млрд. дол. до 2,2 млрд. дол.) і два інших вихідця з Дніпропетровська - Віктор ПІНЧУК (статок зменшився з 8,8 млрд. дол. до 2,2 млрд. дол.) і Геннадій БОГОЛЮБОВ (статок зменшився із 6,2 млрд. дол. до 1,7 млрд. дол.). Варто зазначити, що рік тому друга позиція в рейтингу належала В.ПІНЧУКУ.

Костянтин ЖЕВАГО зберіг 5 позицію в рейтингу, при цьому його статки зменшилися з 5,2 млрд. дол. до 919 млн. дол.

6, 7 і 8 позиції рейтингу зайняли Сергій ТАРУТА, Віталій ГАЙДУК і Олег МКРТЧАН (статки кожного з них зменшилися з 2,4 млрд. дол. до 753 млн. дол.), які раніше займали 11, 12 і 13 позиції рейтингу відповідно.

З 10 на 9 позицію в рейтингу перемістився Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ, статок якого за рік зменшився з 2,6 млрд. дол. до 620 млн. дол.

Першу десятку рейтингу замикає Володимир БОЙКО, який раніше займав 8 позицію. Його статок зменшився з 3,2 млрд. дол. до 606 млн. дол.

Як зазначив В.СИЧ, найбільше за рік постраждали ті, хто працює в банківській сфері. Список ТОП-50 залишили шість банкірів. З десяти банкірів залишилися всього чотири, та й ті в сукупності втратили в активах 79%.

Банкірів у списку потіснили представники аграрного сектору і харчової промисловості. Зараз у рейтингу 14 чоловік, так чи інакше пов`язаних із сільським господарством або виробництвом продуктів харчування. Найбагатший з них Юрій КОСЮК, який займає 12 позицію рейтингу. Його статок оцінюється в 531 млн. дол. (проти 1,5 млрд. дол. роком раніше).

Також головний редактор «Корреспондента» повідомив, що швидкість падіння українських мільярдерів і мільйонерів цього року була втричі вищою, ніж у середньому по світу. Тоді як найзаможніші українці за рік у середньому збідніли на 75%, мільярдери в усьому світі за останні 12 місяців, за даними журналу Forbes, у середньому втратили тільки 23% вартості своїх активів.

Слід також зазначити, що поріг входження до числа 50 найбагатших українців опустився з 271 млн. дол. минулого року до 65 млн. дол. цього року.

При цьому повідомляється, що Партія регіонів залишається «найзаможнішою» суспільно-політичною організацією. Так, 13 чоловік із списку ТОП-50 мають партквитки регіоналів. У сумі їхній капітал цього року оцінюється в 11,4 млрд. дол. Найближчий “переслідувач” Партії регіонів — Блок Юлії Тимошенко. У лавах БЮТ усього п`ять учасників рейтингу, які в сукупності володіють 2,45 млрд. дол.

В.СИЧ також поставив під сумнів загальноприйняту думку, що концентрація капіталу в багатій олігархами Росії — одна з найвищих у світі. Так, якщо десять найбагатших росіян володіють підприємствами, котрі в сумі коштують лише трохи більше 3% від ВВП РФ, то десятка найбагатших наших співвітчизників володіє статками більш ніж у 10% від ВВП України.

В цілому В. СИЧ підкреслив, що якщо статки найбагатших українців скорочуватимуться нинішніми темпами, то наступного року в Україні залишиться тільки один мільярдер. «Звісно, що це буде Рінат АХМЕТОВ», - сказав головний редактор «Корреспондента». При цьому “вхідний квиток” до списку 50 найбагатших українців становитиме близько 20 млн. дол.