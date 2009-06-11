Митники вилучили унікальну колекцію монет та медалей

Унікальну колекцію монет та предметів, які становлять історичну цінність, вилучили рівненські митники на українсько-білоруському кордоні у пасажира потяга “Санкт-Петербург – Львів”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Рівненської митниці, власник колекції, громадянин України, який мешкає у Чернівцях, не задекларував належним чином предмети, що належать до обов’язкового декларування та намагався приховати від митного контролю альбоми з монетами, коробки з нагородами, бони та інші цінності.

У переліку вилученого понад сотня срібних монет Російської імперії та Європи XVII-XX ст., срібні ювілейні монети Радянського Союзу та України, золоті монети України та Австралії, монети – дукачі, жетони різних періодів; понад 70 нагород - хрести та медалі кінця XIX-XX ст., нагороди та відзнаки Російської імперії та Європи періоду Першої світової війни, сучасні державні нагороди Міноборони, ДПА, МВС України та навіть нагрудний знак ”Почесний митник України.

В своїх поясненнях чоловік повідомив митникам, що предмети були придбані ним в Санкт-Петербурзі в клубі колекціонерів та на “блошиних ринках” для себе, в колекцію, але загальний вид підбірки та проставлені в альбомах з монетами та нагородами ціни свідчать про протилежне.

Митниками складено протокол про порушення митних правил за ознаками статті 340 Митного кодексу України, відповідальність за якою передбачена у вигляді штрафу від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або конфіскацію.