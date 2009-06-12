Китайці почали підробляти індійські ліки?

Нігерійська влада вилучила велику партію пігулок для лікування малярії з позначкою "Зроблено в Індії", але випущених в КНР, повідомило в середу міністерство охорони здоров`я Індії.

Підроблених препаратів вистачило б для 642 тисяч дорослих людей, йдеться в повідомленні міністерства.

Факт постачання під виглядом індійських підробних медичних препаратів стривожив Нью-Делі, оскільки фармацевтичний експорт є однією з найважливіших статей індійського експорту.

Посольство Індії в КНР висловило протест у зв`язку із спробами несумлінних китайських виробників підірвати репутацію індійських фармацевтичних компаній.

Водночас в африканських країнах розпочато інформаційну кампанію, мета якої - довести безпеку індійських ліків.

Індійська влада, зазначається в повідомленні, продовжує боротьбу з нелегальними виробниками ліків усередині країни і робить це успішно.

"Перевірки в останні чотири-п`ять років показали, що близько 0,3-0,4% зразків з приблизно 40 тисяч проб потрапляють до категорію фальшивих", - цитує заяву МОЗ РІА "Новости".