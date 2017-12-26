У МЗС підтвердили загибель української туристки в Індії

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили загибель українки на півночі Індії в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Читайте такожВ Індії в аварії загинула українка - ЗМІ (відео)Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"За інформацією поліції міста Матхура, 25 грудня на шляху Канпур-Делі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох громадян України. В результаті аварії легкового автомобіля одна з громадянок України загинула. Інша отримала незначні травми і перебуває в лікарні міста Матхура. Стан її здоров'я, за словами лікарів, задовільний", - сказав Кирилич.

"Консульські співробітники підтримують контакт з керівництвом поліції міста Матхура і постраждалою громадянкою. На цей момент триває підготовка документів про смерть загиблої громадянки України, що надасть право на перевезення її тіла до України", - сказав Кирилич.

Як сказав представник МЗС, за попередньою інформацією, обидві українки перебували в Індії на підставі туристичної візи.