Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов в Україні

Укргідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов в Україні: сьогодні та завтра в багатьох регіонах очікуються сильні зливи, град, шквали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр, у зв`язку з проходженням холодного атмосферного фронту вдень 12 червня та вночі 13 червня у північних, більшості центральних, Одеській областях та в Криму пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 19-24 м/с, в окремих пунктах - крупний град та шквали 25-28 м/с.

Після проходження атмосферного фронту очікується зниження температури повітря на 10-15° та висока пожежна небезпека.

12-13 червня на рiчках басейнiв Прута, Сірету, Сяну і Днiстра, в межах Львiвської та Iвано-Франкiвської областей, а також на річках Закарпаття, очікуються підйоми рівнів води на 0,5-1,5 м над рівнями станом на 08.00 11 червня. При сильних зливах у горах iснує ймовiрнiсть формування селей.