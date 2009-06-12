Міжбанківський долар дорожчає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6125/7,6315, до 11:00 звузився спред - 7,6155/7,6290, а до 12:00 ціни зросли - 7,6360/7,6505 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні в Російській Федерації святкують День Росії, у зв`язку з цим торги рублем можливі тільки на ТОМ’і.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4066/1,4068, продовжуючи змінюватися в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,6925/10,7260, до 11:00 ціни пішли вгору - 10,7080/10,7365 і до 12:00 досягли значень 10,7240/10,7465.