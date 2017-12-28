В окупований Крим за день не пустили понад 30 таксі з України - Джеппар

Російська окупаційна влада в незаконно анексованому Криму заборонила понад 30 українським таксистам відвідувати та возити з материкової України пасажирів на півострів.

Про це перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джеппар повідомила у соціальній мережі Facebook.

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"Відповідь Росії на звільнення українських в’язнів на кримському кордоні. На додачу до кількох обшуків в будинках кримських татар, що мали місце в Ленінському районі, на «кордоні» в Крим не впустили українських таксистів, що регулярно возять людей з та в Крим", - повідомила Джеппар.

"Кілька десятків українських таксистів сьогодні з 8 до 10 ранку (як раз після зустрічі пасажирів з київського потягу) отримали заборону в’їзду в Крим разом з відповідними «документами». При розмові російські прикордонники пояснили, що «нев'їзд» отримали через наче нестачу коштів для перебування в Криму", - наголосила перший заступник міністра інформполітики.

За її даними, "мова йде про приблизно 30-35 таксистів та авто, що не змогли заїхати в Крим разом із пасажирами".

Разом з тим, пасажирів розпустили.

"Фактично останні місяці РФ посилює та нарощує нову хвилю репресій, а також «диверсифікує» інструментарій. Це така акція, аби завжди залишався присмак страху", - заявила Джеппар.

Також вона розмістила копію документа, який вручають українським таксистам щодо заборони відвідування півострова.

Як повідомляв УНІАН, міністр культури України Євген Нищук заявив, що в окупованому Росією Криму практично не залишилося шкіл з українською мовою навчання.