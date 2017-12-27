В анексованому Криму практично не залишилося українських шкіл – Мінкульт

Міністр культури Євген Нищук наголошує, що в окупованому Росією Криму практично не залишилося шкіл з українською мовою навчання. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час міжнародної конференції "Крим 2014-2017: анексована культура".

Читайте такожВ Україні переглянуть "чорні списки" російських артистів (відео)"Практично вже не залишилося українських шкіл в Криму, порушуються права релігійних організацій, конфесій", - сказав Нищук.

Він наголосив, що в окупованому Криму відбувається "небачене, цинічне порушення прав на все".

"На надбання і зберігання нашої культурної спадщини, світової спадщини, порушення прав людини, порушення прав всіх етнічних меншин, які мають розвиватися", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь (Україна)». За неї проголосували 70 країн, проти - 26, утрималися - 76.

У резолюції підтверджується, що між Україною і Росією існує збройний конфлікт, засуджується «ретроактивне застосування РФ власних законів на окупованій території, а також примусове переведення громадян України в російське громадянство».

Також у резолюції міститься вимога, щоб Росія виконала проміжне рішення Міжнародного суду ООН з відновлення прав і свобод громадян України на півострові. Висловлюється заклик, щоб російська окупаційна влада забезпечила на півострові освітній процес українською і кримськотатарською мовами.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.