Ющенко надіслав Тимошенко телеграму

Президент Віктор ЮЩЕНКО вимагає від уряду вжити невідкладних заходів для подолання наслідків стихійного лиха на Волині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йдеться у телеграмі Президента на ім`я прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

«З метою подолання наслідків надзвичайної ситуації, що склалася на території Волинської області внаслідок буревію та спричинила пошкодження і руйнування приміщень, будівельних конструкцій закладів соціально-культурної сфери, житлових будинків, прошу вжити невідкладних заходів щодо подолання наслідків стихійного лиха і вирішити питання їх фінансування в установленому порядку, залучивши до цього відповідні сили та засоби Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, за потреби інші засоби», – зазначається у телеграмі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня у п`яти районах Волинської області пройшли сильні дощі зі шквалистими поривами вітру. Внаслідок чого в Камінь-Каширському, Любешівському, Любомльському, Ратнівському і Шацькому районах 61 населений пункт залишився без електропостачання, було пошкоджено 35 ліній електропередач, 1133 будинки в п`ятнадцяти населених пунктах.

Унаслідок урагану постраждали троє осіб.

Нині Ю.ТИМОШЕНКО перебуває у Волинській області, де відвідує райони, які постраждали від стихії.