Кабмін виділив Волині $2 млн з резервного фонду

Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду 17,2 млн. грн. для ліквідації наслідків урагану в п`яти районах Волинської області.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні уряду.

Заступник міністра фінансів Володимир МАТВЕЙЧУК уточнив, що з 17,2 млн. грн. на часткове відшкодування збитків громадянам планується виділити 6,2 млн. грн., на відновлення бюджетних установ – 6 млн. грн., а на часткове відшкодування збитків сільгосппідприємствам і фермерським господарствам – 5 млн. грн.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уточнила, що виплата компенсацій за втрату житла, майна і підсобних господарств здійснюватиметься за трьома категоріями.

За її словами, до першої категорії постраждалих віднесено громадян, у яких повністю знищено будинок, майно і підсобне господарство.

«Ці люди одержать 25 тис. грн. авансу, а потім ми з розрахунку 3 тис. 850 грн. за кожен квадратний метр за державний рахунок будуватимемо повністю будинок і віддаватимемо сім`ї», - уточнила вона.

Голова уряду відзначила, що до другої категорії віднесено сім`ї, в будинках яких повністю знищено дахи, а до третьої категорії – сім`ї, будинки яких пошкоджено частково.

«Сім`ї другої категорії одержать компенсацію у розмірі 10 тис. грн., а третьої категорії – 3 тис. грн. При цьому виплата компенсацій другій і третій категоріям постраждалих буде одноразовою», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, компенсації також одержать сім`ї, у яких у результаті урагану постраждали тільки присадибні ділянки.

За словами прем`єра, такі компенсації виплачуватимуться з розрахунку 50 грн. за кожну сотку, але при цьому загальна площа посівів не повинна перевищувати 30 соток.

Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, компенсацію на рівні 500 грн. одержать сім`ї, у яких виявилися пошкодженими підсобні приміщення.

При цьому вона наголосила, що такі виплати здійснюватимуться на основі актів обстеження постраждалих об`єктів.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня в результаті стихійного лиха - дощу з градом і шквалистих поривів вітру постраждали Камінь-Каширський, Любешівський, Любомльський, Ратнівський і Шацький райони Волинської області. Було відключено від електрики 61 населений пункт, пошкоджено 35 ЛЕП 10 кВ, 1161 будинок і господарські споруди в 15 населених пунктах.

Уламками дахів були травмовані троє осіб, їх з травмами госпіталізовано.

Кабінет Міністрів створив оперативний штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха, який очолила прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.