Кабмін виділив Волині $2 млн з резервного фонду
Виплата компенсацій - за трьома категоріями
Кабінет Міністрів України виділив з резервного фонду 17,2 млн. грн. для ліквідації наслідків урагану в п`яти районах Волинської області.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на позачерговому засіданні уряду.
Заступник міністра фінансів Володимир МАТВЕЙЧУК уточнив, що з 17,2 млн. грн. на часткове відшкодування збитків громадянам планується виділити 6,2 млн. грн., на відновлення бюджетних установ – 6 млн. грн., а на часткове відшкодування збитків сільгосппідприємствам і фермерським господарствам – 5 млн. грн.
У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО уточнила, що виплата компенсацій за втрату житла, майна і підсобних господарств здійснюватиметься за трьома категоріями.
За її словами, до першої категорії постраждалих віднесено громадян, у яких повністю знищено будинок, майно і підсобне господарство.
«Ці люди одержать 25 тис. грн. авансу, а потім ми з розрахунку 3 тис. 850 грн. за кожен квадратний метр за державний рахунок будуватимемо повністю будинок і віддаватимемо сім`ї», - уточнила вона.
Голова уряду відзначила, що до другої категорії віднесено сім`ї, в будинках яких повністю знищено дахи, а до третьої категорії – сім`ї, будинки яких пошкоджено частково.
«Сім`ї другої категорії одержать компенсацію у розмірі 10 тис. грн., а третьої категорії – 3 тис. грн. При цьому виплата компенсацій другій і третій категоріям постраждалих буде одноразовою», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.
Крім того, компенсації також одержать сім`ї, у яких у результаті урагану постраждали тільки присадибні ділянки.
За словами прем`єра, такі компенсації виплачуватимуться з розрахунку 50 грн. за кожну сотку, але при цьому загальна площа посівів не повинна перевищувати 30 соток.
Як сказала Ю.ТИМОШЕНКО, компенсацію на рівні 500 грн. одержать сім`ї, у яких виявилися пошкодженими підсобні приміщення.
При цьому вона наголосила, що такі виплати здійснюватимуться на основі актів обстеження постраждалих об`єктів.
Як повідомляв УНІАН, 10 червня в результаті стихійного лиха - дощу з градом і шквалистих поривів вітру постраждали Камінь-Каширський, Любешівський, Любомльський, Ратнівський і Шацький райони Волинської області. Було відключено від електрики 61 населений пункт, пошкоджено 35 ЛЕП 10 кВ, 1161 будинок і господарські споруди в 15 населених пунктах.
Уламками дахів були травмовані троє осіб, їх з травмами госпіталізовано.
Кабінет Міністрів створив оперативний штаб з ліквідації наслідків стихійного лиха, який очолила прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО.