Суд арештував директора Миколаївського аеропорту

Суддя Заводського районного суду Миколаєва Зінаїда Сухаревич обрала міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 2,5 млн грн для директора комунального підприємства "Миколаївський міжнарожний аеропорт" Михайла Галайка, якого затримали під час передачі неправомірної вигоди голові Миколаївської ОДА Олексію Савченку.

Читайте також"Хабародавець-камікадзе": у Миколаєві на хабарі губернатору затримали директора аеропортуЯк передає кореспондент УНІАН, представник обвинувачення, прокурор Артем Демида, клопотав про тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Захисник керівника підприємства просив обрати для нього міру запобіжного заходу не пов’язану із триманням під вартою, посилаючись на погане самопочуття підзахисного.

Вислухавши сторони суддя постановила взяти директора аеропорту під варту.