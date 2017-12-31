Вітаємо політв'язнів Кремля з Новим роком: біля посольства РФ в Києві пройшов флешмоб (фото)

У Києві біля посольства Російської Федерації відбувся флешмоб на підтримку українських політв'язнів. Про це повідомляє "112 Україна".

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Учасники акції зачитали імена тих, хто незаконно перебуває в Росії, зокрема, 20 політв'язнів і 30 людей, які знаходяться у РФ під слідством і привітали їх з Новим роком.

Активісти висловили сподівання, що саме через ЗМІ ті люди, які зараз незаконно перебувають в РФ, їх почують.

Учасники акції також звернулися до української влади з проханням прискорити процес повернення політв'язнів і заручників, які знаходяться на Донбасі.

Відзначимо, що раніше в СБУ повідомили, що на даний момент 103 людини залишаються в полоні на окупованих територіях в Луганській і Донецькій областях, десятки з них - у Російській Федерації.