Міс Україна з Дніпра показала, в якому вбранні зустріла Новий рік (фото)
15:51, 02 січня 2018Суспільство
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Кучеренко зустріла Новий рік у ролі ведучої на одному з корпоративів.
Кучеренко похвалилася вбранням / фото instagram.com/aakucherenko
Міс Україна-2016 з Дніпра Олександра Кучеренко показала, в якому вбранні зустрічала Новий рік.
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Дівчина була ведучою на одному з київських корпоративів, про що свідчить запис на сторінці в Instagram.
"З Новим роком, друзі! Миру, щастя, добра і любові! Вчора вела новорічну ніч. Для мене це найкращий початок року - улюблена робота! Адже як зустрінеш, так і проведеш", - підписала вона свій знімок.
фото instagram.com/aakucherenko
Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року українка Сніжана Танчук виступила зі зворушливою промовою на конкурсі краси Miss Grand International 2017.
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