Міс Україна з Дніпра показала, в якому вбранні зустріла Новий рік (фото)

Міс Україна-2016 з Дніпра Олександра Кучеренко показала, в якому вбранні зустрічала Новий рік.

Читайте такожУкраїнка перемогла в конкурсі краси Miss Europe Continental (фото)

Дівчина була ведучою на одному з київських корпоративів, про що свідчить запис на сторінці в Instagram.

"З Новим роком, друзі! Миру, щастя, добра і любові! Вчора вела новорічну ніч. Для мене це найкращий початок року - улюблена робота! Адже як зустрінеш, так і проведеш", - підписала вона свій знімок.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2017 року українка Сніжана Танчук виступила зі зворушливою промовою на конкурсі краси Miss Grand International 2017.