Православні християни відзначають Різдво Христове: що важливо знати про свято

Православні християни 7 січня відзначають двунадесяте свято - одне з 12 головних у Православній Церкві - Різдво Христове.

Як повідомляє «Православний спадок України на Святій Горі Афон», за Писанням, Іісус Христос народився у Віфлеємі, коли правив імператор Август. Він наказав зробити перепис населення в усій Римській імперії, до якої тоді відносились й землі Ізраїлю.

В іудеїв був звичай, за яким усі родини мали свої певні міста й праотцівські місця, тому Діва Марія зі своїм обручником - праведним Йосипом, як нащадки царя Давида, вирушили до Віфлеєму. Прийшовши в місто вони не знайшли вільних місць у готелях й оселилися в печері, серед сіна й соломи, призначених для годівлі тварин.

Там і народився Спаситель. Звістку про Різдво Месії почули пастухи. Їм явився Ангел і сказав: «Не бійтеся; я сповіщаю вам велику радість, яка буде всім людям; бо нині народився вам у місті Давидовому Спаситель, Котрий є Христос Господь» (Лк. 2, 10-11). Пастухи зі смиренням вклонилися Немовляті Христу.

Читайте також УПЦ КП ніколи не повернеться до Московського патріархату - Філарет

Також про Різдво Христове у чудесний спосіб було сповіщено волхвам - мудрецям, які побачили зірку і, послідувавши за нею, прийшли до заповітної печери, де вони «впавши, поклонилися Йому; і, відкривши скарби свої, принесли Йому дари: золото й ладан і смирну» (Мф. 2, 11).

Цього дня у всіх православних храмах віруючі співають тропар: «Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем бо звездам служащии звездою учахуся, Тебе кланяться Солнцу Правды и Тебе ведети с высоты востока: Господи, слава Тебе!».

7 січня закінчується Різдвяний піст. Після Божественої літургії православні сідають за святковий стіл і розговляються.

Святкують Різдво Христове 12 днів, до Водохреща - 19 січня. Цей період називається Святками. Вітати одне одного в ці дні прийнято словами: «Христос народився!» - «Славімо Його!».

На Афоні в день Різдва Христового панігір відзначає обитель Симонопетра. Собор монастиря зведений на честь Різдва Христового.