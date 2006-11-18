Отруєння О.Литвиненка може бути смертельним

За даними джерел радіостанції "Эхо Москвы", стан колишнього підполковника Федеральної служби Росії Олександра Литвиненка значно погіршився після отруєння на початку листопада.

Потерпілий переведений до лікарні, що спеціалізується на токсикології. Як повідомляється, лікарі встановили, що Литвиненко отруївся не тільки талієм, а й іншою токсичною речовиною, яку поки що встановити не вдалося.

Саме другий вид отрути спричинив різке послаблення імунної системи пацієнта, стверджують джерела. Литвиненко виглядає "як старий", за деякими даними, його шанси вижити становлять 50 відсотків. Про можливість одужання можна буде говорити за кілька тижнів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за фактом умисного отруєння Литвиненка порушено кримінальну справу. Поліція Лондона охороняє палату колишнього співробітника ФСБ. Про попередні результати розслідування наразі нічого не відомо, офіційно інформація про порушення справи не підтверджується.

Перші повідомлення про отруєння Литвиненка з`явилися тиждень тому, хоча сам інцидент стався ще 1 листопада. За словами потерпілого, того дня він в одному з лондонських ресторанів зустрівся з громадянином Італії Маріо Скарамеллою, який передав йому якийсь документ на чотирьох аркушах.

У тексті буцімто були згадані особи, причетні до організації вбивства журналістки "Новой газеты" Ганни Політковської, розповів сам Литвиненко російським ЗМІ. За його словами, нашвидку переглянувши документи, він зрозумів, що "згадані в них люди справді могли організувати вбивство Політковської". Проте детально вивчити документи він не встиг, бо захворів, щойно прийшов додому, і незабаром був госпіталізований.

Литвиненко, колишній співробітник Управління ФСБ з розробки і припинення діяльності злочинних організацій, разом з сім`єю втік з Росії до Великобританії ще восени 2000 року, а в травні 2001 року одержав там політичний притулок.

У грудні минулого року А.Литвиненко виявився причетним до українського "касетного скандалу", коли був оприлюднений запис його розмови з Борисом Березовським. Йшлося про те, щоб "посунути вбік" Миколу Мельниченка і передати Україні повну версію записів, зроблених в кабінеті Президента України Леоніда Кучми. Сам Литвиненко стверджував, що його розмову з Березовським могли записати і передати Миколі Мельниченку тільки російські спецслужби.

Лента.ру