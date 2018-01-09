Підозрюваний у вбивстві Ноздровської розповів подробиці злочину - ЗМІ

Затриманий за підозрою в убивстві правозахисниці Ірини Ноздровської Юрій Россошанський розповів про деякі подробиці скоєного злочину.

Як повідомляють джерела INSIDER, деталі вбивства були встановлені в ході проведення слідчого експерименту та допиту підозрюваного.

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За словами співрозмовника, Россошанський розповів, що діяв самотужки та повідомив, що вбив Ноздровську внаслідок сварки з нею на зупинці громадського транспорту у селі Демидів.

"Під час допиту він сказав що на зупинці відбулась сварка, після чого він достав ніж, та завдав потерпілій ударів у шию. Після скоєння злочину він відтягнув її до річки, одежу на якій залишились каплі крові, спалив у себе вдома у пічці", - скзазало джерело.

За його словами, Россошанський був затриманий 08 січня за ст.208 КПК України, цього ж дня йому вручено підозру за ч 1. ст 115 КК (Умисне вбивство)

Запобіжний захід для Россошанського суд обиратиме 9 січня. Обвинувачення проситиме для підозрюваного тримання під вартою. За цією статтею альтернативи внесення застави не передбачено.

Як повідомляв УНІАН 1 січня тіло 38-річної Ноздровської, жительки селища Демидів Вишгородського району Київської області, яка зникла три дні тому, виявили в місцевій річці.

Ноздровська вела справу про загибель своєї сестри Світлани Сапатинської, яку збив автомобілем племінник екс-голови Вишгородського районного суду Россошанський. За словами журналістки Анни Молчанової, Ноздровській погрожували родичі винуватця ДТП.

Кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне убивство) Кримінального кодексу України розслідує Вишгородський відділ поліції Головного управління Нацполіціі в Київській області.

До складу оперативно-слідчої групи з розслідування справи ввійшли працівники Головного слідчого управління і Департаменту кримінального розшуку Нацполіціі. Проведення заходів з розкриття вбивства Ноздровської взяли під особистий контроль голова НПУ Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Згідно з попередніми даними експертизи, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

Вчора, 8 січня, в поліції повідомили про затримання людини, яка підозрюється у вбивстві Ноздровської. За інформацією журналіста Айдера Муждабаєва, що підозрюваним є близький родич Россошанського.

Радник керівника МВС, народний депутат України Антон Геращенко зазначив, що мотив убивства - помста Ноздровській за її правозахисну діяльність.

Згодом генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив, що у справі про вбивство правозахисниці Ірини Ноздровської оголошено підозру.