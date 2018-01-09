З початку року у київські лікарні потрапили вже 12 дітей з захворюванням на кір

У Київській міській дитячій клінічній інфекційній лікарні на сьогодні перебувають 14 дітей, хворих на кір, 12 із них поступили до стаціонару з початку цього року.

Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург, інформує прес-служба Київської міської держадміністрації..

«Неважко зрозуміти, що таке зростання захворюваності пов’язане з тим, що під час канікул діти відвідували різноманітні святкові масові заходи, де, окрім гарного настрою, ділилися один із одним і бацилами. На жаль, тут лікарі безсилі, це – зона відповідальності батьків, які мають пильнувати за станом здоров’я свого малюка та вчасно відповідно реагувати, щоб убезпечити його та інших дітей», – впевнена Гінзбург.

Читайте такожВООЗ попередила про загрозу епідемії кору в УкраїніВона нагадала про три основні правила, яких необхідно дотримуватися при виникненні симптомів ГРВІ та інших інфекційних хвороб: залишатися вдома, не займатися самолікуванням та викликати лікаря.

«Переважна більшість інфекційних захворювань – зокрема, й таких як кір, вітряна віспа, краснуха – передаються повітряно-крапельним шляхом і починаються із симптомів звичайної застуди чи ГРВІ: нежить, кашель, незначне підвищення температури. Більш характерні симптоми (наприклад, висип) спочатку можуть бути взагалі непомітними, проте людина вже є розповсюджувачем небезпечного вірусу. Тільки лікар може поставити правильний діагноз і призначити адекватне лікування», – зазначила Гінзбург.

Раніше повідомлялось, що в Одесі через спалах кору на тиждень подовжено шкільні канікули.

Нагадаємо, станом на 1 листопада 2017 року в Україні на кір захворіли 2381 особа. Як повідомили УНІАН у Міністерстві охорони здоров'я, це в 70 разів більше, ніж в 2016 році. В основному хворіють діти, однак реєструється багато випадків захворювання серед дорослих. Двоє дітей в Одеській області померли від ускладнень.