В Одеській області на кір захворіли діти з релігійної громади, яка відмовилися від щеплень

В Одеській області на кір захворіли 20 дітей з релігійної громади, члени якої відмовилися від щеплень. Як повідомили УНІАН в прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, в селі Виноградівка Болградського району 20 дітей захворіли на кір через відмову від вакцинації.

Читайте такожВООЗ попередила про загрозу епідемії кору в УкраїніНебажання робити щеплення дітям висловили їхні батьки, обґрунтувавши відмову релігійними поглядами. З метою запобігання поширенню вірусу серед дітей у місцевій школі продовжили канікули.

Директор Департаменту охорони здоров'я ОДА В'ячеслав Полясний повідомив, що якісна і безпечна вакцина є в регіоні в достатній кількості.

На даний час в Одеській області діагноз «кір» підтверджено у 798 хворих, з них 551 - діти. Найбільше випадків захворювання зареєстровано в Одесі - 58%. У жовтні кількість хворих зросла в 3,2 разу, порівняно з вереснем.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня в Міністерстві охорони здоров'я поінформували, що з початку року в Україні на кір захворіли понад 1 627 осіб, з них більшість - діти.

Найбільше хворіють у Івано-Франківській (747 випадків), Одеській (589 випадків, з них - 2 летальних) і Тернопільській (70 випадків) областях.

Основною причиною спалахів кору в МОЗ назвали низький рівень охоплення вакцинацією.