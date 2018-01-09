Суд заарештував підозрюваного у вбивстві Ноздровської без права вийти під заставу

Вишгородський районний суд Київської області обрав Юрію Россошанському, затриманому за підозрою у вбивстві адвоката Ірини Ноздровської, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 діб (до 8 березня включно) без можливості внесення застави.

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Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято суддею Олексієм Рудюком. Оголошуючи ухвалу, суддя зачитав матеріали слідства, з яких випливає, що Ноздровська 29 грудня 2017 року їхала додому з Києва на маршрутці, вийшла на своїй зупинці у селі Демидів, де її зустрів підозрюваний Россошанський, який перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Ноздровська розпочала з ним сварку, назвавши його вбивцею. Після цього він наніс їй декілька ножових ударів, внаслідок яких настала смерть потерпілої. Після цього він поклав її тіло собі на плече і відніс на берег річки Кізка, що неподалік від зупинки. Там він роздягнув Ноздровську і кинув її тіло у воду, а одяг забрав з собою та спалив у себе вдома.

Суддя дійшов висновку, що існують ризики перебування Россошанського на волі, зокрема, він може спотворювати та знищувати докази, тиснути на свідків та потерпілих.

Також суддя зауважив, що тяжкість злочину у сукупності з ризиками не дозволяє обрати більш м’який запобіжний захід, ніж тримання під вартою.

Адвокат Россошанського заявив, що на сьогодні йому невідомо, чи буде він подавати апеляцію на рішення щодо запобіжного заходу, оскільки він ще не бачив повного тексту ухвали.

Також він не відповів журналістам, якою буде стратегія захисту: чи він заперечуватиме те, що Россошанський є вбивцею, чи він апелюватиме до пом’якшувальних обставин, визнаючи факт вбивства Россошанським Ноздровської.