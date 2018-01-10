"1+1" подав до суду на Мінкульт через заборону серіалу "Свати"

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом ТОВ «Телекомпанія «Студія 1+1» до Міністерства культури України та Державного агентства України з питань кіно.

Як повідомляє прес-служба суду, телекомпанія просить визнати протиправним та скасувати наказ Міністерства культури «Про доповнення (оновлення) Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернення Служби безпеки України» щодо включення до цього переліку громадянина Російської Федерації Федора Добронравова.

Також телекомпанія просить суд визнати протиправним і скасувати Наказ Державного агентства України з питань кіно щодо анулювання посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

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Зазначається, що судове засідання відбудеться 15 лютого.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада Державне агентство з питань кіно скасувало державну реєстрацію і визнало недійсними прокатні посвідчення, видані на всі сезони серіалу «Свати», знятого за участю російського актора Федора Добронравова, внесеного до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

22 листопада стало відомо, що СБУ прийняла рішення про заборону в'їзду строком на три роки російському акторові Добронравову.