Трагічна пожежа у "Вікторії": в Одесі завершили розслідування проти директора табору

В Одесі завершено розслідування стосовно директора дитячого муніципального оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна, якого підозрюють у зловживаннях, що призвели до загибелі трьох вихованок творчого колективу «Адель» під час пожежі 15 вересня 2017 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 9 січня також направлено до Приморського районного суду клопотання про продовження строку тримання під вартою директора «Вікторії».

Читайте такожСуд обрав запобіжний захід екс-заступнику мера Одеси у справі про пожежу в таборі "Вікторія"

Зазначається, що продовження термінів арешту необхідно для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного попереднього розслідування в кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей). Матеріали справи складають 85 томів.

«Після завершення процедури ознайомлення учасників з матеріалами справи прокуратура Одеської області направить обвинувальний акт до суду для її розгляду по суті», - пояснили в прес-службі.

Водночас триває розслідування у кримінальних провадженнях щодо службової недбалості посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування. В рамках цього провадження слідчими прокуратури повідомлено про підозру колишньому заступнику міського голови і посадовій особі регіонального главку ДСНС в Одеській області.

«Також триває досудове розслідування, в ході якого перевіряється інформація про службову підробку під час будівництва та реконструкції дитячого табору і заволодіння коштами співробітників дитячого закладу», - додали у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно увечері 15 вересня 2017 року. Унаслідок пожежі загинули троє дівчат. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У зв'язку з подією були затримані директор комплексу Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд ухвалив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на волю під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій того ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновниця була звільнена за власним бажанням за кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу у 128 тис. грн, які майже відразу були внесені, а сам фігурант поміщений у лікарню.

20 листопада і 27 листопада Апеляційний суд Одеської області переносив засідання щодо скасування виходу Саркісяна з СІЗО під заставу. Його захист стверджував, що підозру висунуто необгрунтовано. 28 листопада суд відсторонив Саркісяна від займаної посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу і знову помістив його в Одеський слідчий ізолятор.

7 грудня прокуратура Одеської області направила до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, який визначив заставу Саркісяну, заявивши, що має місце низка порушень.