У 2018 році Житомирщина отримає 228 мільйонів гривень з ДФРР на реалізацію проектів - ОДА

У 2018 році Житомирська область зможе реалізувати інвестиційні програми та проекти регіонального розвитку за рахунок ДФРР на загальну суму 228 млн грн.

Про це УНІАН повідомли у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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«У минулому році Житомирська область використала 99% коштів з Державного фонду регіонального розвитку від суми 134,9 млн грн та 98% коштів субвенції - на розвиток інфраструктури від суми 155 млн 132,4 тис грн. У цьому році область отримає 228 млн грн на реалізацію проектів у районах та об'єднаних територіальних громадах області», – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що 15 грудня минулого року Житомирська ОДА завершила відбір інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів ДФРР у Житомирській області у 2018 році.