Двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі
Посадовці вимагали від підлеглого чергового по станції двадцять тисяч гривень.
Двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.
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Співробітники СБ України спільно з прокуратурою, Управлінням захисту економіки та слідчими Нацполіції викрили на хабарі керівників залізничної станції на Житомирщині.
Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали від підлеглого чергового по станції двадцять тисяч гривень. У випадку відмови зловмисники погрожували «дати хід» сфабрикованому акту про нібито порушення працівником трудового законодавства з подальшим звільненням з посади.
Оперативники спецслужби затримала заступника керівника станції у Бердичеві поблизу банкомата. Він контролював перерахування всієї суми хабара на банківську картку дружини.
Наразі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.