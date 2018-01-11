Двох керівників залізничної станції на Житомирщині СБУ викрила на хабарі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-групі СБУ у Житомирській області.

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Співробітники СБ України спільно з прокуратурою, Управлінням захисту економіки та слідчими Нацполіції викрили на хабарі керівників залізничної станції на Житомирщині.

Правоохоронці задокументували, що посадовці вимагали від підлеглого чергового по станції двадцять тисяч гривень. У випадку відмови зловмисники погрожували «дати хід» сфабрикованому акту про нібито порушення працівником трудового законодавства з подальшим звільненням з посади.

Оперативники спецслужби затримала заступника керівника станції у Бердичеві поблизу банкомата. Він контролював перерахування всієї суми хабара на банківську картку дружини.

Наразі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 14 та ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів справи.