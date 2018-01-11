Трагічна пожежа в дитячому таборі: суд сьогодні не зміг продовжити арешт директору "Вікторії"

В Одесі сьогодні не змогли продовжити запобіжний захід директору дитячого оздоровчо-спортивного комплексу «Вікторія» Петросу Саркісяну, в якому 15 вересня 2017 року під час пожежі загинули три вихованки творчого колективу «Адель».

Як передає кореспондент УНІАН, у четвер вдень суд мав розглянути клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу, термін дії якого закінчується найближчими днями.

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Однак на початку засідання адвокат підозрюваного Костянтин Куницький заявив клопотання про відвід судді Юрія Кушніренка, який мав розглядати вищезгадане питання. Суддя відразу оголосив перерву, після закінчення якої з'ясувалося, що Кушніренко сам взяв самовідвід, оскільки нібито є людиною, «близькою до родини адвоката».

Через деякий час стало відомо, що клопотання має розглядати суддя Ігор Терзі, бо його вибрала електронна система розподілу. Однак Терзі також взяв самовідвід. У цілому питання про те, хто розглядатиме клопотання прокуратури, вирішувалося близько 5 годин.

Як пояснили в суді, завтра, 12 січня, буде проведено новий електронний розподіл.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого комплексу «Вікторія» в Одесі сталася пізно ввечері 15 вересня 2017 року. Внаслідок пожежі загинули три дівчинки. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки), прокуратура - за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Було затримано директора комплексу Петроса Саркісяна і виховательку Наталію Янчик, яка за функціональними обов'язками повинна відповідати за пожежну безпеку. 18 вересня суд постановив заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу під поручительство народних депутатів.

3 жовтня правоохоронці провели обшуки за місцем проживання колишнього віце-мера Одеси Зінаїди Цвірінько, якій цього ж дня було повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до загибелі дітей. Чиновницю було звільнено за власним бажанням через кілька днів після трагедії. 11 жовтня суд обрав Цвірінько запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Приморський райсуд Одеси 14 листопада продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Саркісяну, але водночас визначив заставу в розмірі 128 тис. грн, яка майже відразу була внесена, а самого фігуранта поміщено в лікарню.

28 листопада суд відсторонив Саркісяна від займаної посади, а 30 листопада скасував фігуранту заставу і знову помістив його в СІЗО.

7 грудня прокуратура Одеської області направила до Вищої ради правосуддя скаргу на суддю, який визначив заставу Саркісяну, заявивши про низку порушень.

10 січня 2018 року прокуратура заявила про завершення розслідування щодо Саркісяна і направила клопотання про продовження його арешту для того, щоб дати можливість сторонам процесу ознайомитися з матеріалами завершеного провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).