На відкриття Бердичівського театру чекають послів Ізраїлю і Польщі - ОДА

13:26, 12 січня 2018
Суспільство
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Відкриття пройде за участю керівництва області, а також  місцевих депутатів, представників бізнесу, меценатів, жителів міста.

Відреставрований театр зможе приймати по 420 гостей / oda.zt.gov.ua

У неділю, 14 січня, у м. Бердичів відбудеться довгоочікуване відкриття музично-драматичного театру на Європейській.

Про це  УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні,  "свою участь підтвердили Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, з Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю Еліав Бєлоцерковські, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща Ян Пєкло".

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Відкриття пройде за участю керівництва області – голови ОДА Ігоря Гундича, голови обласної ради Володимира Ширми, а також  місцевих депутатів, представників бізнесу, меценатів, жителів міста.

Нагадаємо, відреставрований театр зможе приймати по 420 гостей, у тому числі людей з особливими потребами – в культурному закладі облаштовані місця під візки.

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