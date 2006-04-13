В Україні дощитиме

Завтра на території України зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Очікується невеликий дощ, у Карпатах з мокрим снігом, у південній частині та східних областях без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, поривчастий.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень - 10-15°, у південній частині місцями - 16-18°; у західних областях вночі - від 2° тепла до 3° морозу, вдень - 6-11°тепла.

15-16 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише у прикарпатських, північних, центральних та східних областях 15 квітня невеликі дощі. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, у західних, а 16 квітня і у північних областях - подекуди 1-3° морозу; вдень - 10-15° тепла, на півдні - до 18°.

17-18 квітня у західній частині дощі, на решті території переважно без опадів. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 12-17°.

У Києві та області 14 квітня хмарна погода з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вітер південно-західний, 5-10м/с. Температура у Києві вночі - 5-7° тепла, вдень - 11-13°, по області вночі - 3-8° тепла, вдень - 10-15°.

15-16 квітня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі та вранці 15 квітня невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 1-6° тепла, 16 квітня - подекуди 1-3° морозу, вдень - 10-15° тепла.

17-18 квітня переважно без опадів. Температура вночі - 3-8° тепла, вдень - 12-17°.