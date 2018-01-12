СБУ розслідує можливу роботу в окупованому Криму компаній Adidas, Puma і DHL

Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим проводить слідчі дії в рамках кримінальної справи про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma на анексованому півострові.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Крим.Реалії.

«Повідомляємо, що відомості Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України щодо можливого здійснення господарської діяльності з продажу на тимчасово окуповану територію Криму німецькими компаніями DHL Express, Adidas, Puma долучені до матеріалів кримінального провадження, досудове розслідування якого здійснює слідчий відділ ГУ СБУ в АР Крим. Зараз тривають слідчі дії», – йдеться в документі.

У відомстві додали, що деталі досудового розслідування не розголошуються у зв'язку зі статтею 222 КПК України.

Раніше у прокуратурі Автономної Республіки Крим повідомили, що Служба безпеки України перевірить інформацію українського міністерства про можливу роботу німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

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6 грудня 2017 року Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України заявило про незаконну діяльність німецьких компаній DHL Express, Adidas і Puma в анексованому Криму.

Міністерство, в якості підтвердження своїх звинувачень, вказало адреси магазинів і представництв перерахованих компаній в анексованому Криму.

Раніше у відповідь на запит DW про діяльність компанії DHL Express в Криму, прес-служба компанії роз'яснила, що при обслуговуванні своєї глобальної поштової та логістичної мережі суворо дотримується торгового законодавства.

Публічних коментарів Adidas і Puma з цього приводу немає.

У вересні 2017 року Рада Європейського Союзу продовжила до 15 березня 2018 року дію санкцій відносно 149 фізичних осіб, представників Росії і сепаратистів, і 38 юридичних осіб, причетних до порушення територіальної цілісності та суверенітету України.