Відомий український журналіст помер від раку

У ніч на неділю, 14 січня, помер журналіст телеканалу "Еспресо" Дмитро Гомон, який кілька років боровся з онкозахворюванням.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила дружина журналіста Тетяна Гомон.

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«Ми всі вірили і докладали неймовірних зусиль, щоб цього посту не було. Але Діми не стало сьогодні біля другої ночі. Він до останнього моменту був у повному розумі, з мінімальною кількістю знеболювальних за останній місяць», - написала вона.

Дружина зазначила, що інформацію про дату і місце прощання буде оприлюднено у понеділок.

Як повідомляв УНІАН, у Львові від страшної хвороби помер волонтер. Майже рік Андрій Бойко боровся з онкологічним захворюванням.