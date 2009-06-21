Фермери безплатно роздають молоко на знак протесту

Бельгійські виробники молочних продуктів, після дводенної маніфестації в Брюсселі, продовжили акцію протесту проти падіння закупівельних цін на їх продукцію, роздаючи безкоштовно молоко в бельгійському місті Монсі, повідомляють у суботу місцеві ЗМІ.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, лідери ЄС просять Єврокомісію проаналізувати ситуацію на ринку молока. Про це йдеться у висновках засідання Європейської Ради (самміту голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), схвалених учора.

“Європейська Рада попросила Єврокомісію представити всебічний ринковий аналіз протягом наступних двох місяців, включаючи можливі опції для стабілізації молочного ринку”, - зазначається у висновках.

Питання ситуації на молочних ринках було обговорено на засіданні Європейської Ради через масову акцію протесту фермерів у Брюсселі, які до засідання Ради привезли до Брюсселю близько 700 тракторів, які блокували рух транспорту в центрі бельгійської столиці.

Трактори залишили Брюссель у п`ятницю ввечері, але багато маніфестантів продовжили свої акції протесту в інших населених пунктах, зокрема, в Монсі. У місті Епені маніфестанти зажадали закрити в суботу всі супермаркети. Хоча закупівельні ціни на молочні продукти сильно впали, ціни в супермаркетах на цю продукцію навіть дещо зросли, що не може не викликати обурення аграріїв.

Такі акції, за заявами маніфестантів, будуть організовані ще в кількох містах франкомовного бельгійського регіону Валлонії.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня близько 900 фермерів провели пікетування Європейського кварталу, де в той день проходило засідання Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС. Фермери виступаються за зменшення квот на виробництво молока на 2009-2010 маркетинговий рік на 5% з тим, щоб зменшення пропозиції на ринку, могло б посприяти зростанню її ціни, яка значно впала протягом кількох останніх місяців.

На 2007-2008 маркетинговий рік обсяг квот становив 139,6 млн. тонн. на постачання молока на молокопереробні підприємства та 3,4 млн. тонн - на прямий продаж споживачам.

18 березня 2008 року Рада міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС кваліфікованою більшістю схвалила підвищення квот на виробництво молока на 2% з 1 квітня 2008 року.

Восени 2008 року було схвалено зміни до сільськогосподарської політики ЄС, відповідно до яких з 2009 року квоти на виробництво молока мають збільшуватися щорічно на 1% до їх повної ліквідації з 2015 року.