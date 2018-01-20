День кіборгів: сьогодні вшановують захисників Донецького аеропорту (відео)

20 січня відзначається День пам’яті захисників Донецького аеропорту. У цей день три роки тому впали стіни Донецького аеропорту. Кіборги героїчно захищали стратегічний об’єкт 242 дні. За цей час 200 українських бійців загинули, ще півтисячі отримали поранення.

Аеропорт обстрілювали з артилерії, «Градів», мінометів і танків, працювали снайпери. Кіборгами нескорених українців назвали самі терористи. Мовляв, тільки роботи здатні вистояти в таких нелюдських умовах.

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Про незламних кіборгів знято художній фільм, який вийшов у 2017 році. Після кровопролитних боїв аеропорт став символом героїзму для всіх українців.