Слово "кіборги" стало синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що слово «кіборги» стало синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна.

Про це Порошенко сказав сьогодні під час прем’єрного показу художнього фільму «Кіборги», повідомляє прес-служба глави держави.

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Він подякував творчому колективу, який створював фільм, та привітав присутніх із Днем Збройних сил України. Порошенко також вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня режисеру-постановнику стрічки Ахтему Сеітаблаєву.

«Важко переоцінити унікальність тієї роботи, яка була зроблена. Фільм базується на абсолютно точному документальному матеріалі і зроблений в тісній співпраці з нашими героями АТО...Назва «Кіборги», якими наші вороги – агресори, хотіли нас образити, навпаки стала синонімом мужності, стійкості і патріотизму українського воїна», - сказав Порошенко.

«Це слово назавжди увійде в історію українського війська, так само як і Донецький аеропорт, з чим безпосередньо пов’язані «кіборги», - зауважив глава держави.

Президент також подякував українським митцям за ті теми, які вони обирають: не «жовті», не «бульварні», а спрямовані на патріотичне виховання.

За словами глави держави, сьогоднішня прем’єра фільму про українських воїнів - це один із найкращих способів привітати Збройні сили.

«Сьогодні ми вже точно знаємо, що гарантом незалежності, гарантом суверенітету, територіальної цілісності нашої держави є українські Збройні сили, український воїн. Український солдат, який так яскраво продемонстрований у сьогоднішньому фільмі», - підкреслив Порошенко.

Режисер у свою чергу представив частину знімальної команди, акторів і всіх, хто працював над фільмом, в тому числі військових.

«Ми намагалися зняти чесне кіно. Ми намагалися зняти кіно про те, що ми є свідками народження нової української політичної нації. І незважаючи на те, що це доволі драматична і трагічна історія, але я певен, що… у вас залишиться відчуття, що кожен з вас переможець і від кожного з нас залежить те, в якій країні ми будемо жити, а найголовніше – в якій країні будуть жити наші діти», - зазначив автор фільму Сеітаблаєв.