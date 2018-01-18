Трасу "Київ-Одеса" перекрили через снігопад

Через складні погодні умови рух для великовантажного та легкового транспорту по автомагістралі "Київ-Одеса" обмежено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник голови Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк.

"В зв'язку з погодними умовами на півночі Одеської області, де товщина сніжного покрову вже досягла більш ніж 40 см (у деяких місцях до метру), та шквального вітру, рух автомобільного транспорту по автомагістралі "Київ - Одеса", повністю обмежено з 14:30 для вантажного та легкового автотранспорту, враховуйте цю обставину при плануванні подорожі чи перевезень", - написав Форостяк.

Він додав, що про зняття обмежень буде повідомлено додатково.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області через негоду заборонили рух пасажирського автотранспорту.