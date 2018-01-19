З ефіру австралійського каналу на вимогу українців прибрали рекламу з радянською символікою

Австралійський телеканал Channel 7 на вимогу української громади прибрав з єфіру рекламу, що містила радянську символіку.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів.

"Заклик СУОА прибрати серп та молот з реклами досяг своєї мети - серп та молот прибрали. Злагоджена, ефективна та скоординована кампанія свідчить про силу спільноти та її членів", - написав він у соцмережі.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у рамках декомунізації перейменовано майже тисячу міст і сіл та демонтовано понад 1,3 тисяч пам’ятників Леніну.