З ефіру австралійського каналу на вимогу українців прибрали рекламу з радянською символікою
12:50, 19 січня 2018Суспільство
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В ефірі телеканалу показували рекламу з серпом та молотом.
Ілюстрація REUTERS
Австралійський телеканал Channel 7 на вимогу української громади прибрав з єфіру рекламу, що містила радянську символіку.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Союзу українських організацій Австралії (СУОА) Стефан Романів.
"Заклик СУОА прибрати серп та молот з реклами досяг своєї мети - серп та молот прибрали. Злагоджена, ефективна та скоординована кампанія свідчить про силу спільноти та її членів", - написав він у соцмережі.
Як повідомляв УНІАН, в Україні у рамках декомунізації перейменовано майже тисячу міст і сіл та демонтовано понад 1,3 тисяч пам’ятників Леніну.
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