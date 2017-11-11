В Україні у рамках декомунізації перейменовано майже тисячу міст і сіл та демонтовано понад 1,3 тисяч пам’ятників Леніну

14:40, 11 листопада 2017
Політика
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Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що в державі відбулась “ментальна деокупація української нації”.

Декомунізація в Україні розпочалась з травня 2015 року / фото УНІАН

В рамках декомунізації в Україні перейменовано 987 міст і сіл, понад 50 тис. вулиць, демонтовано 1320 пам’ятників Володимиру Леніну та сотні інших пам’ятників, пов’язаних з тоталітарним режимом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Андрій Парубій сказав, виступаючи на з’їзді партії «Народний фронт».

“Ми викинули на політичний смітник сили, які пропагували антилюдську злочинну комуністичну ідеологію”, - нагадав він.

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Парубій вважає, що в державі відбулась “ментальна деокупація української нації”.

Він зазначив, що це було зроблено завдяки рішенню українського парламенту.

Як відомо, декомунізація в Україні розпочалась з травня 2015 року.

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Теги: #декомунізація вулиць#декомунізація в Україні#пам'ятники Леніну#декомунізація міст