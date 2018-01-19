Відчайдухи в ополонках: як львів’яни купались на Водохреща (фоторепортаж)
16:06, 19 січня 2018Суспільство
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На свято Водохреща у Львові відчайдухи наважились пірнути в ополонку у парку «Горіховий гай».
19 січня християни східного обряду відзначають свято Водохреща або, як прийнято його називати, Йордан. Це свято останнє у великому різдвяному циклі. На Галичині також кажуть «від Романа (1 грудня) до Йордана (19 січня)».
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Існує традиція у цей день пірнати в ополонки з освяченою водою, оскільки в народі побутує думка, що вода на Йордан набуває цілющих властивостей і в жодному разі не нашкодить здоров'ю, пише Zaxid.net.
Йорданські купання популярні і серед львів'ян. У Львові відчайдухи наважились пірнути в ополонку у парку «Горіховий гай».
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