В Україні набула чинності заміна у законах терміну "інвалід" на "особа з інвалідністю"

В Україні набув чинності закон № 2249-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України".

Закон розробили на виконання пункту 105 розділу "Створення ефективної системи запобігання та протидії дискримінації" Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року.

Слова "інвалід", "особа з обмеженими фізичними можливостями", "інвалід війни" та "дитина-інвалід" в усіх відмінках і числах замінили в 44 законах відповідно словами "особа з інвалідністю", "особа з інвалідністю внаслідок війни" та "дитина з інвалідністю" у відповідних відмінках і числах.

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Закон спрямовано на приведення чинного законодавства в частині соцзахисту осіб з інвалідністю у відповідність до офіційного перекладу Конвенції про права осіб з інвалідністю і Факультативного протоколу до неї та запровадження європейських стандартів у цій сфері.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», яким із законодавства виключається термін «інвалід» і вводиться термін «особа з інвалідністю».

Верховна Рада ухвалила цей закон 19 грудня 2017 року 232 голосами народних депутатів.