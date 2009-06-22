Ющенко спробував розібратись у фінансуванні Євро-2012

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у Києві провів нараду з питань фінансування підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, участь у нараді взяли віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ, глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО, перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК, заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ, перший заступник голови правління НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ, заступник міністра фінансів Володимир МАТВІЙЧУК.

Головне питання, що обговорювалося на зустрічі, – стан фінансування заходів із підготовки та проведення в Україні Євро-2012.

Президент України висловив глибоке занепокоєння гальмуванням процесу фінансування об`єктів Євро-2012.

Під час зустрічі І.ВАСЮНИК поінформував главу держави про те, що на сьогоднішньому засіданні уряду була прийнята уточнена Державна цільова програма підготовки та проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу з необхідністю фінансування зі Стабілізаційного фонду та спеціального фонду Держбюджету в сумі, що перевищує 8 млрд. гривень.

На нараді також були детально обговорені джерела наповнення Стабілізаційного фонду та спеціального фонду Держбюджету.

Президент дав доручення НБУ та Міністерству фінансів опрацювати можливість фінансування Стабілізаційного фонду Держбюджету через облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) з обов`язковим цільовим спрямуванням отриманих коштів на об`єкти Євро-2012.

В.ЮЩЕНКО також дав доручення Міністерству фінансів підготувати розгорнуту інформацію щодо невиконання доходів спеціального фонду Держбюджету та внести пропозиції щодо врегулювання цих питань.

Про результати глава держави попросив поінформувати його за 10 днів.