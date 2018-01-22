У Житомирі підбили підсумки діяльності спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву з футболу "Полісся" міськради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, під час публічного звіту виконуючий обов’язки директора школи Микола Скримінський розповів, що минулий рік став для закладу дуже вдалим, адже було чимало перемог. Він розповів, чим жив заклад у минулому році та які досягнення здобули вихованці школи.

Так, у минулому році у Житомирі традиційно відбувся Всеукраїнський турнір з футболу пам'яті першого президента ФФУ, заслуженого тренера України Баннікова Віктора Максимовича. Було започатковано Міжнародний турнір пам'яті першого директора школи, заслуженого тренера України, майстра спорту СРСР Сюсюри Миколи Петровича, який відтепер проводитимуть щороку.

"Ще однією визначною подією в історії школи стало отримання платежу солідарності у розмірі 471 тис. грн гривень за трансфер Руслана Малиновського в бельгійський клуб «Генк». Нагадаймо, що у школі «Полісся»

Малиновський займався в 2005-му році, після чого перейшов в систему донецького "Шахтаря", де виступав за команди «Шахтар-3», «Севастополь», «Зоря», а потім став гравцем національної збірної України з футболу", - сказано у повідомленні.

Також багато вихованців школи наразі грають за юнацькі збірні України та захищають кольори багатьох провідних команд України.

Окрім цього вихованці школи грали у місцевому футбольному клубі "Полісся" та були задіяні у створеній команди «Полісся» U-19, яка дає можливість випускникам продовжити кар'єру професійного футболіста.

До того ж, цей спортивний заклад у минулому році повернув собі статус спеціалізованої школи олімпійського резерву.

Нагадаємо, ця школа існує в Житомирі вже майже 40 років .Станом на 1 січня цього року у ній навчаються 539 вихованців різних вікових груп і працює 14 тренерів. Заклад нараховує 36 спортивних груп.