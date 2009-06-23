ВСУ підтвердив незаконність додаткової емісії «Дніпроенерго»

Господарська палата Верховного Суду України сьогодні задовольнила касаційну скаргу ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест» на постанову Вищого господарського суду України, якою визнавалося законним збільшення статутного фонду енергогенеруючої компанії ВАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя).

Про це УНІАН повідомив представник ТОВ «ІК «Бізнес-Інвест», яке є міноритарним акціонером ВАТ «Дніпроенерго», Олександр ВИННИЧЕНКО.

За його словами, ВСУ, зокрема, відмінив постанову ВГСУ від 27 червня 2008 року, якою відмінялося рішення Запорізького апеляційного господарського суду від 21 грудня 2007 року. Постановою ВГСУ задовольнялася апеляційна скарга ВАТ «Комсомолець Донбасу» і ВАТ «Павлоградвугілля» (афільовані з ДПЕК) і фактично визнавалася законність додаткової емісії статутного фонду державної енергогенеруючої компанії.

«Сьогоднішнім рішенням Верховний Суд фактично поставив крапку в судових розглядах і підтвердив незаконність додаткової емісії «Дніпроэнерго»», - сказав О.ВИННИЧЕНКО, відзначивши при цьому, що рішення ВСУ набирає чинності з моменту оголошення і оскарженню не підлягає.

Коментуючи правові наслідки ухвалення даного рішення, О.ВИННИЧЕНКО відзначив: «Ми вважаємо, що в даній ситуації акціонери товариства і, перш за все держава, повинні зробити все можливе для виконання рішення Верховного суду. Зокрема, потрібно, щоб результати додаткової емісії було анулювано, відповідні дії повинна провести Держкомісія з цінних паперів і фондового ринку, і тоді розподіл статутного фонду повернеться в первинний стан, і держава поверне контроль над підприємством».

Як повідомляв УНІАН, 27 червня Вищий господарський суд України задовольнив касації ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» в рамках тяжби щодо законності збільшення статутного фонду енергогенеруючої компанії ВАТ «Дніпроенерго».

Суд ухвалив відмінити рішення Запорізького апеляційного господарського суду від 21 грудня 2007 року, яким визнавалася незаконною додаткова емісія «Дніпроенерго», і відправити справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Нагадаємо, наприкінці травня ВАТ “Павлоградвугілля” і ВАТ “Шахта «Комсомолець Донбасу” (були засновниками ТОВ “Інвестиційне товариство”, яке у свою чергу було акціонером “Дніпроенерго”) звернулися до ВГСУ з проханням відмінити рішення Запорізького апеляційного господарського суду, яким визнавалися недійсними всі рішення, прийняті на зборах акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, у тому числі і про збільшення статутного фонду компанії. У касаційній скарзі заявники просять переглянути рішення нижчої судової інстанції, оскільки вони не долучалися до участі в процесі.

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням (від 13 червня 2007 року №407-р) дозволив НАК «Енергетична компанія України» на загальних зборах акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» голосувати за збільшення статутного фонду компанії і проведення додаткової емісії. Акціонери «Дніпроенерго» на зборах 27 серпня 2007 року вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% - до 149 млн. 185,8 тис. грн. у зв`язку з приєднанням до товариства ТОВ «Інвестиційне товариство» (входить в ДПЕК). Збільшення СФ повинно було проводитися шляхом додаткового випуску 2 млн. 43 тис. 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. У результаті цієї додаткової емісії ТОВ «Донбаська паливно-енергетична компанія» (ДПЕК) консолідувала 44,279% акцій ВАТ «Дніпроенерго». Проте до цього часу відповідні зміни не внесено в реєстр акціонерів “Дніпроенерго”. У 2007 р. рішення зборів акціонерів про збільшення СФ оскаржило ТОВ «Інвестиційна компанія «Бізнес-Інвест» (міноритарний акціонер генкомпанії), яке вважає, що його інтереси були порушено. Представники нинішнього уряду під час минулорічної передвиборчої кампанії також не раз заявляли, що при проведенні додаткової емісії “Дніпроенерго” було порушено інтереси держави і рішення зборів акціонерів необхідно переглянути.

21 грудня 2007 року Запорізький апеляційний господарський суд визнав недійсними всі рішення зборів акціонерів ВАТ «Дніпроенерго» від 27 серпня 2007 року, зокрема й щодо збільшення статутного фонду. Протилежна сторона оскаржила дане рішення суду. І 25 січня 2008 року. ВГСУ своєю постановою відмінив рішення Запорізького апеляційного госпсуду. Наприкінці січня 2008 р. ТОВ ІК «Бізнес-Інвест» оскаржило у Верховному суді України постанову ВГСУ від 25 січня 2008 року, яке підтверджує законність збільшення СФ «Дніпроенерго».