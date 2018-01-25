Київським водіям почали приходити смс про перевищення швидкості

Київським водіям почали приходити смс-повідомлення про перевищення дозволеної швидкості руху.

Водії почали ділитися скріншотами таких повідомлень у соцмережах, повідомляє Київ Оперативний.

"Сьогодні вдень вже від кількох водіїв отримали скріншоти повідомлень, які надійшли їм на мобільники. Тож, будьте обачні - не перевищуйте встановлені обмеження швидкості", - повідомили у спільноті.

При цьому, як зазначили у спільноноті Київ Автомобільний, представники Патрульної поліції наразі жодних офіційних коментарів щодо таких повідомлень не дають.

Зазначимо, що у смс повідомляють виключно про факт перевищення швидкості, жодних вимог щодо сплачення штрафу у повідомленнях немає.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні діють нові обмеження швидкості руху. Максимально дозволену швидкість руху транспортних засобів в населених пунктах знизили до 50 км/год з 60 км/год.