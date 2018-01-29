Британські інструктори вже підготували майже 7 тисяч українських військових - посол

Сполучене Королівство налаштоване і надалі підтримувати Україну.

Інструктори Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в рамках навчально-тренувальної операції «Орбітал» вже підготували майже 7 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Про це посол Британії в Україні Джудіт Гоф повідомила у мікроблозі Twitter.

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Вона зазначила, що їй приємно зустрітися з британськими військовими, які в рамках операції «Орбітал» покращують оборонні навички українських військових.

"Надзвичайно приємно зустрітись із британськими військовими, які проводять тренінги з оборонних навичок для Українських збройних сил. Майже 7 тис. українських військовослужбовців пройшли ці тренінги", - завила посол.

Також вона відзначила, що Британія залишається відданою підтримці України.