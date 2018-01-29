Україна увійшла в 30-ку "найстаріших" країн світу

13:17, 29 січня 2018
Суспільство
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фото УНИАН

Як повідомляє прес-служба міністерства, у 2015 році ця частка становила 21,8%, а за національним демографічним прогнозом до 2025 року частка людей віком понад 60 років становитиме 25%.

Читайте такожНаселення України істотно зменшилося в 2017 році - Держстат«Загалом старіння населення є світовим процесом. Частка людей похилого віку в структурі населення зростає високими темпами в розвинених країнах і багатьох країнах, що розвиваються. Україна є й буде в наступні роки однією з «найстаріших» країн світу», – сказала керівник управління у справах людей похилого віку та надання соцпослуг Оксана Суліма, передає радіо Свобода.

За даними Держстату, станом на 1 грудня 2017 року населення складало 42,4 млн осіб, без урахування жителів окупованого Росією Криму. Проте деякі експерти стверджують, що постійне населення України складає нині 35 млн (без урахування окупованих Криму і частини Донбасу та з урахуванням відтоку трудових мігрантів).

Україна також входить до п'ятірки країн за темпами скороченням населення відповідно до рейтингу на підставі даних ООН.

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Теги: #україна найстаріші країни#україні скорочується населення