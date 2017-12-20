З початку року кількість українців зменшилася на 166 тисяч осіб - Держстат

У період з січня по жовтень 2017 населення України зменшилося на 166 тисяч осіб. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Чисельність населення країни на 1 листопада склала 42 мільйони 418 000 осіб.

"Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю новонароджених: на 100 померлих - 64 народжених", - повідомили у Держстаті.

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За цей період в країні народилося 306 372 дітей. У минулому році цей показник становив 332 194. За цей же період померло 477 525 чоловік. В минулому році - 479 917.

Дані наведено без урахування даних з окупованих території Донбасу і окупованого Криму.

Як повідомляв УНІАН, за 17 років 258 мільйонів осіб покинули країни, в яких народилися. У доповіді ООН з економічних і соціальних питань говориться, що відсоток людей, що живуть в країнах з високим рівнем доходу, виріс з 9,6% у 2000 році до 14% у 2017 році.