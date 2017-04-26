Чиновники ДПСУ отримали півмільйона гривень хабара при спорудженні "Євростіни"

17:03, 26 квітня 2017
Суспільство
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За даними прокуратури, в лютому 2017 року військовослужбовці висунули вимогу директору одного з приватних товариств щодо передачі їм неправомірної вигоди в сумі 530 тис. грн за нестворення перешкод під час виконання договору на будівництво окремих елементів об’єкту «Євростіна».

Суму неправомірної вигоди передавали в два етапи / postfactum.ks.ua

У Києві на хабарі у 0,5 млн грн викрито службових осіб управління будівництва Державної прикордонної служби України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

«У рамках кримінального провадження щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди військовослужбовцями Державної прикордонної служби України затримано на хабарі службових осіб управління будівництва ДПСУ», - зазначається в повідомленні.

За даними прокуратури, в лютому 2017 року вказані військовослужбовці висунули вимогу директору одного з приватних товариств щодо передачі їм неправомірної вигоди в сумі 530 тис. грн за нестворення перешкод під час виконання договору на будівництво окремих елементів об’єкту «Євростіна», у тому числі шляхом непідписання актів виконаних робіт, що послужить підставою для розірвання договору.

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Суму неправомірної вигоди передавали в два етапи. «Спочатку 200 тис. грн та під час передачі другої частини коштів у розмірі 330 тис. грн одного з військовослужбовців затримано «на гарячому», а предмет неправомірної вигоди вилучений», - йдеться в повідомленні.

На даний час тривають слідчі дії щодо встановлення місця знаходження інших військовослужбовців, причетних до цього злочину, з метою їх затримання, поінформували в прокуратурі.

Посадовцям ДПС готуються повідомлення про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення їх від посад, накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Проводяться обшуки за місцем їх роботи та проживання.

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Теги: #хабар#прикордонники#проект Стіна